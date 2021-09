PlayStation Showcase : une conférence sur l’avenir de la PS5 dès la semaine prochaine

Des jeux first-party et éditeurs tiers seront présentés durant la nouvelle conférence de Sony dédiée à la PS5.

Un an après la dernière grosse conférence se focalisant sur la PS5, Sony annonce la tenue d’un PlayStation Showcase pour le 9 septembre prochain à 22h : “Il inclura des nouvelles de PlayStation Studios, et de certains des développeurs les plus créatifs du secteur, pour des jeux qui sortiront en fin d’année ou plus tard. Restez après la présentation pour plus d’informations de la part des équipes studio qui participeront à cet événement (…) La prochaine génération de VR de la PlayStation ne sera pas abordée lors du Showcase. Néanmoins, de nombreux jeux PS5 de qualité seront présentés par une grande variété de développeurs. Nous espérons que vous pourrez nous rejoindre !”

📅 Save the date! PlayStation Showcase 2021 broadcasts live next Thursday. Full details: https://t.co/SN76KFLspG pic.twitter.com/KuN93OMq2d — PlayStation (@PlayStation) September 2, 2021

Cette fameuse conférence sera diffusée sur les plateformes YouTube et sur Twitch. L’attente fut longue et Sony en était bien conscient, tout était fait pour créer une hype très intense : “Vous avez fait preuve de beaucoup de patience, et nous vous en remercions. Et maintenant, nous sommes impatients de vous montrer ce sur quoi nous avons travaillé.”

