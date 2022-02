PlayStation Productions : une série live-action pour Sly Raccoon serait en préparation

Après de multiples tentatives infructueuses d'adaptation au cinéma et en série, la licence Sly Raccoon pourrait revenir avec un nouveau projet pour le petit écran via PlayStation Productions.

Malgré les échecs de Blockade Entertainment, Rainmaker Entertainment et Technicolor Animation Productions aux commandes d’un film puis d’une série animée Sly Raccoon, un nouveau studio de production serait actuellement en train de travailler sur une série en live-action dans le même style que le long-métrage Sonic The Hedgehog de Paramount Pictures. La première saison reviendrait sur les origines du raton laveur cambrioleur, tandis que la deuxième mettrait en avant plusieurs personnages secondaires issus de la licence de Sony comme Bentley et Murray.

EXCLUSIVE: A #SlyCooper Series Is In Development At Playstation Productions.https://t.co/JJFNXtvxa3 — Nick 'Professor Hulk' Santos (@ProfHulksLab) February 23, 2022

Pour l’instant, aucun service de diffusion en continu n’est associé au projet, bien que Netflix serait considéré comme le principal candidat. Enfin, rien ne dit que les acteurs originaux reviendront dans le casting.

Sly Raccoon, le trailer du film annulé