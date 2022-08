PlayStation Productions : une adaptation de Gravity Rush en film est en préparation

Sony Pictures Entertainment et PlayStation Productions vont s'entourer de Scott Free Productions pour produire le film Gravity Rush.

L’adaptation cinématographique de Gravity Rush, dont on ne sait pas pour le moment s’il s’agit d’un film d’animation ou en prise de vues réelles, sera réalisée par Anna Mastro (Runaways, Unreal, Shameless, Echo). Le script a été confié à Emily Jerome (Panopticon).

