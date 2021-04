PlayStation Plus Video Pass : Sony dévoile un nouveau service de contenu vidéo

Intégré à l'abonnement des membres PS+ sur PS5 et PS4 sans frais supplémentaires, le PlayStation Plus Video Pass est en cours de test en Pologne pendant un an.

Le nouveau service PlayStation Plus Video Pass permet aux utilisateurs d’accéder à plus d’une vingtaine de films et séries télévisées de Sony Pictures, avec un contenu supplémentaire ajouté tous les trois mois, a déclaré Nick Maguire, vice-président des services mondiaux de Sony Interactive Entertainment : “Nous voulons voir comment les joueurs vont bénéficier d’un tel service. Quels titres regardent-ils, à quoi s’intéressent-ils, à quelle fréquence les utilisent-ils. À ce stade, cependant, je ne peux pas dire s’il sera créé et à quoi ressemblera le processus de test pour d’autres marchés, ni quel sera l’avenir du PlayStation Plus Video Pass après la période de test. Pour l’instant, nous nous concentrons uniquement sur le marché polonais, sur les joueurs polonais et sur ce que sera leur réaction face à cet avantage supplémentaire dans le cadre du programme PS Plus.”

Polska jedynym krajem z PlayStation Plus Video Pass. Filmy i seriale Sony w ramach abonamentu PS Plushttps://t.co/qQwSNJtmCe #spidersweb — SPIDER'S WEB (@SpidersWebPL) April 22, 2021

Il a également ajouté que le géant japonais du divertissement surveille attentivement la popularité du service avant d’officialiser un lancement plus global et complet : “Nous savons très bien que nous avons une large base de joueurs en Pologne qui se distinguent par leur engagement et leur activité sur le réseau et les médias sociaux. Ils aiment également utiliser les plateformes de VoD. Pour nous, c’est la combinaison parfaite, le marché parfait, pour introduire un service test dans le cadre du programme PS Plus et voir ce que nos principaux utilisateurs en pensent. Bien sûr, je ne peux pas partager les données exactes sur la base desquelles nous avons choisi la Pologne. Le pays répond à tous les critères qui sont importants pour nous.”

Les films et séries télévisées disponibles avec le PlayStation Plus Video Pass

Films

Bloodshot

Jumanji : The Next Level

Zombieland 2 : Double Tap

Charlie’s Angels (2019)

Venom (2018)

The Equalizer 2

Baby Driver

Blade Runner 2049

Underworld : Blood Wars

Arrival

Sausage Party

Inferno (2016)

American Hustle

This is the End

Bad Boys (1995)

Séries télévisées