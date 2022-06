PlayStation Plus : une publicité internationale pour la refonte du service par abonnement

Sony Interactive Entertainment célèbre le nouveau PlayStation Plus avec le spot publicitaire Mr. Malcolm.

Eric Lempel, vice-président du marketing mondial de PlayStation chez Sony Interactive Entertainment, présente la publicité Mr. Malcolm pour le nouveau PlayStation Plus : “Après 35 jours de préparation, nous avons enregistré cette vidéo en six jours dans six endroits différents. Elle comporte 94 équipiers et 68 acteurs, qui ont tous travaillé dur pour donner vie à Mr. Malcolm. Nous avons utilisé plus de 1270 accessoires dont environ 80 trophées et 120 horloges ! Nous avons également dissimulé plus d’une dizaine d’easter eggs, ces références cachées à des jeux tant appréciées par les joueurs. Nous souhaitions remercier la communauté PlayStation de nous avoir rejoints dans cette aventure au cours de ces dix dernières années où le PlayStation Plus n’a fait qu’évoluer. Ce jour marque le début d’une nouvelle ère pour le PlayStation Plus, et nous sommes ravis de toutes les possibilités qui s’offrent à nous.”

Mr. Malcolm, le spot publicitaire dédié au nouveau PlayStation Plus

Le nouveau PlayStation Plus de Sony est disponible dans certains marchés d’Asie, au Japon, aux États-Unis et en Europe.