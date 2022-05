PlayStation Plus : une nouvelle ère débute

Hong Kong, Taiwan, Singapour, l'Indonésie, la Malaisie, la Corée du Sud et la Thaïlande accueillent le nouveau PlayStation Plus.

Veronica Rogers, vice-présidente senior, ventes mondiales et opérations commerciales chez Sony Interactive Entertainment, célébre le lancement du nouveau PlaySation Plus dans certains marchés d’Asie : “Difficile de croire que cela fait presque 12 ans que nous avons présenté le PlayStation Plus au monde entier. Wipeout HD était l’un des premiers jeux offerts aux abonnés. Le service a évolué avec les années et offert plus de 1000 jeux aux abonnés des quatre coins du monde. Nous avons régulièrement amélioré notre offre pour fournir un produit convaincant aux quelque 47 millions d’abonnés. Il y a huit ans, nous avons sorti le PlayStation Now en bêta ouverte. Depuis, il a mûri pour devenir un service complet apprécié par plus de trois millions d’utilisateurs dans certains marchés. À partir d’aujourd’hui, nous faisons passer nos services au niveau supérieur. Je suis ravie de me joindre à notre communauté PlayStation en Asie pour réserver un accueil chaleureux à la nouvelle offre à trois paliers du PlayStation Plus.”

Starting today, the new PlayStation Plus becomes available to players in Asia (launching in Japan in near future). A message from PlayStation to mark the occasion: https://t.co/yKq3D24fTb pic.twitter.com/tcThy260f7 — PlayStation (@PlayStation) May 23, 2022

Elle confirme une fois de plus que le Japon suivra la semaine prochaine puis viendront ensuite l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Australie et la Nouvelle-Zélande le mois prochain : “Il est vraiment passionnant pour nous de commencer à proposer notre impressionnant catalogue des jeux aux joueurs PlayStation du monde entier. Notre priorité est d’offrir des jeux d’exception. Nous sommes donc ravis de pouvoir proposer dès la sortie de plusieurs titres appréciés pour les abonnés Extra et Premium. Nous proposerons également certains classiques de nos machines. Comme vous le constaterez, ces jeux emblématiques sont magnifiques sur PS5 et PS4. Notre catalogue des jeux sera régulièrement mis à jour avec des jeux d’exception, et il me tarde que tout le monde puisse le parcourir. Nous avons vécu une aventure incroyable pour en arriver où nous en sommes aujourd’hui, et je suis très fière de toutes les équipes de SIE qui ont fourni un travail de titan pour transformer les offres de notre service et proposer un meilleur rapport qualité-prix ainsi que davantage de flexibilité à nos clients. Nos équipes ont su impliquer les joueurs dans les décisions pour que notre abonnement reste convaincant. Un grand merci à la communauté PlayStation pour nous avoir accompagnés dans cette aventure et pour la nouvelle ère de services de jeu en réseau par abonnement que nous sommes en train d’inaugurer. Du fond du cœur.”

FAQ sur le nouveau PlayStation Plus