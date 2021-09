PlayStation Plus : les jeux d’octobre 2021 avec Hell Let Loose, PGA Tour 2K21 et Mortal Kombat X

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois d'octobre 2021.

Le programme du PlayStation Plus pour octobre 2021 est composé de combats dans les tranchées, d’aces sur des parcours luxuriants et d’affrontements ultra-violents dans des mondes surnaturels. Hell Let Loose, PGA Tour 2K21 et Mortal Kombat X seront disponibles au téléchargement dès le 5 octobre prochain. Les abonnés au PS Plus peuvent encore se procurer gratuitement Predator : Hunting Grounds, Overcooked : All You Can Eat! et Hitman 2 jusqu’au 4 octobre prochain.

Hell Let Loose, PGA Tour 2K21, and Mortal Kombat X are your PlayStation Plus games for October: https://t.co/xFnIWCsOG2 pic.twitter.com/BV9LcJhM70 — PlayStation (@PlayStation) September 29, 2021

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois d’octobre 2021