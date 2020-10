PlayStation Plus : les jeux d’octobre 2020 avec Need for Speed Payback et Vampyr

Sony dévoile les nouveaux jeux PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois d'octobre 2020.

Need for Speed Payback (Ghost Games) ou Vampyr (Dontnod Entertainment) ? Utilisez vos talents pour la course afin de déjouer vos adversaires et rester en vie dans une ville qui fait tout pour vous arrêter, tout en ayant le défi de maintenir l’équilibre entre être un justicier surnaturel et un monstre inhumain. Les abonnés du PlayStation Plus de l’éditeur nippon Sony ont du mardi 6 octobre jusqu’au lundi 2 novembre prochain pour se décider.

Need for Speed: Payback and Vampyr are your PS Plus games for October: https://t.co/kKNMxUDkCL pic.twitter.com/K1Kutlws67 — PlayStation (@PlayStation) September 30, 2020

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois d’octobre 2020