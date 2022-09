PlayStation Plus : les jeux de septembre 2022 pour les abonnés Extra et Premium

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus Extra ou Premium pour le mois de septembre 2022.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Extra ou Premium pour septembre 2022 est composé d’un voyage temporel avec une boucle, de classiques d’Ubisoft, une énième adaptation du plus grand shonen, de la gestion d’esprits défunt, une aventure haute en couleur, du sport extrême et une aventure avec la mascotte d’un ancien rival de Sony. Ils seront disponibles pendant une durée illimitée à partir du 20 septembre prochain.

Les jeux gratuits du PlayStation Plus (Extra ou Premium) pour le mois de septembre 2022

Deathloop : Arkane Lyon, le studio à l’origine de Dishonored est de retour avec un jeu de tir en vue subjective racontant l’histoire de deux assassins rivaux, piégés dans une mystérieuse boucle temporelle sur l’île de Blackreef, condamnés à répéter la même journée pour l’éternité. Si vous jouez Colt, votre seule façon d’échapper à ce cycle infernal sera d’assassiner huit cibles clefs avant la fin de la journée. Apprenez lors de chaque cycle. Essayez des itinéraires différents, procurez-vous des renseignements et obtenez de nouvelles armes et capacités. Mais vous pouvez également jouer Julianne pour protéger la boucle temporelle en envahissant les parties d’autres joueurs et en empêchant Colt d’accomplir son objectif

Assassin’s Creed Origins : Explorez les immenses paysages imprévisibles de l’Égypte ancienne dans cet action RPG en monde ouvert. Dévoilez de sombres secrets et des mythes oubliés à un moment crucial comme les origines de la Confrérie des assassins. Lancez-vous dans de multiples quêtes et histoires captivantes lors de vos rencontres avec des personnages forts et marquants. Appropriez-vous et utilisez des dizaines d’armes aux caractéristiques et à la rareté variées. Évoluez grâce aux mécanismes de progression et mettez vos compétences à l’épreuve face à des boss uniques

Watch Dogs 2 : Incarnez Marcus Holloway, un jeune hacker surdoué vivant dans le berceau de la révolution technologique, la baie de San Francisco. Explorez ce monde ouvert dynamique en tentant de neutraliser un système de gestion informatique, en piratant n’importe quel dispositif connecté et développez différentes compétences en fonction de votre style de jeu en améliorant vos outils de hacker. Montrez vos compétences en ligne avec la toute nouvelle expérience multijoueur coop et VS

Dragon Ball Xenoverse 2 : Revivez chaque moment historique de la saga Dragon Ball et prenez part au combat dans ce mélange entre jeu de combat et action RPG. Créez votre propre personnage grâce à un système de création de personnages très complet, explorez une ville immense, puis voyagez dans le temps pour redécouvrir certains des moments les plus emblématiques de la série et utilisez votre puissance pour affronter ou aider des personnages que vous connaissez bien

Spiritfarer Farewell Edition : Ce jeu de gestion vous fait incarner Stella, une passeuse venant en aide aux défunts. Construisez un bateau pour explorer le monde, puis liez-vous d’amitié avec des esprits et prenez soin d’eux avant de les mener jusqu’à l’au-delà. Cultivez, prospectez, pêchez, récoltez et fabriquez tout ce dont vous aurez besoin pour traverser des mers mystiques. Vous pouvez également incarner Daffodil le chat pour une aventure en mode coopératif à deux joueurs. Partagez des moments privilégiés avec vos défunts passagers, façonnez des souvenirs inoubliables et apprenez comment dire adieu à vos chers amis

Chicory A Colorful Tale : Ce jeu d’aventure en vue de dessus se déroule dans un monde où vous pouvez peindre et dessiner partout. Utilisez votre peinture pour explorer de nouveaux endroits, résoudre des énigmes, ou débloquer de nouvelles capacités pour atteindre de nouvelles zones. Faites des dizaines de quêtes secondaires, y compris la livraison du courrier, des cours d’art et la prise de photos. Vous pouvez même jouer avec des amis et peindre ensemble grâce au mode coop local

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 : Tracez votre voie vers le titre de champion, affrontez vos amis et construisez même le circuit parfait dans ce simulateur de supercross indoor. Mesurez-vous au mode carrière, en passant de la classe 250X aux grands noms de la classe 450X tout en entretenant votre pilote afin de remporter le titre ultime. Amusez-vous avec le mode éditeur de cartes ou affrontez des amis en ligne ou avec un écran séparé en deux

Alex Kidd in Miracle World DX : Avec de nouveaux graphismes en HD, des améliorations du gameplay et des animations, redécouvrez tous les niveaux du jeu original ainsi que de nouveaux qui développent l’histoire d’Alex Kidd. Jetez-vous dans le jeu classique à n’importe quel moment grâce au Mode Retro, et alternez entre une bande-son réimaginée, ou les musiques originales remastérisées

Les Lapins Crétins Invasion – La Série Télé Interactive : Jouez 20 épisodes en interagissant avec ces mignonnes créatures pendant que la série se joue en fond, affrontez vos amis et votre famille pour obtenir un score élevé et débloquer plus de contenu

Rayman Legends : Rayman et ses amis sont de retour dans ce jeu de plates-formes 2D fantastique, rempli de tout nouveaux niveaux et de défis créatifs qui mettront à l’épreuve vos réflexes (et ceux de vos amis avec le mode coopératif à 4 joueurs en ligne et en local), sans parler des mini-jeux déblocables et des niveaux qui proviennent de Rayman Origins

Scott Pilgrim contre le Monde Le jeu officiel – Édition intégrale : Redécouvrez le populaire Beat ’em up 2D de style arcade inspiré par Scott Pilgrim contre le Monde, la bande dessinée et le film emblématiques. Jouez vos personnages favoris, montez de niveau et apprenez d’incroyables nouvelles capacités, débloquez des objets et des modes secrets, invoquez des alliés puissants et bien plus encore ! Faites équipe avec vos amis et combinez vos compétences pour vous tracer un chemin à travers des vagues d’ennemis, ou affrontez ces mêmes amis lors de mini-jeux extraordinaires comme le dodgeball, le tout en affrontant l’un après l’autre les ex maléfiques de Ramona

Les exclusivités du PlayStation Plus Premium