PlayStation Plus : les jeux de septembre 2022 avec Need for Speed Heat, Granblue Fantasy Versus et Toem

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois de septembre 2022.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Essential pour septembre 2022 est composé de courses urbaines, de la baston en 2D et de la photographie vidéoludique. Need for Speed Heat, Granblue Fantasy Versus et Toem seront disponible jusqu’au 3 octobre prochain. Les abonnés au PS Plus peuvent encore se procurer gratuitement Yakuza : Like A Dragon, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 et Little Nightmares jusqu’au 5 septembre prochain.

The PlayStation Plus Monthly Games and Game Catalog lineup for September has been revealed. Highlights include Need for Speed Heat, Toem, Deathloop and Assassin's Creed Origins.

Get a preview below and find out the full lineup here: https://t.co/7uTwN5R1xx pic.twitter.com/OWIVTmzuoZ

— PlayStation (@PlayStation) August 31, 2022