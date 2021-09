PlayStation Plus : les jeux de septembre 2021 avec Overcooked All You Can Eat, Hitman 2 et Predator Hunting Grounds

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois de septembre 2021.

Le programme du PlayStation Plus pour septembre 2021 est composé de chaos culinaire, de simulation d’assassinat et de traque à la sauce SF. Overcooked : All You Can Eat!, Hitman 2, Predator: Hunting Grounds seront disponibles au téléchargement dès le 7 septembre prochain. Les abonnés au PS Plus peuvent encore se procurer gratuitement Hunter’s Arena Legends, Plants vs. Zombies : Battle for Neighborville et Tennis World Tour 2 jusqu’au 6 septembre prochain.

Take aim or chop your way to the top with September’s PlayStation Plus lineup, arriving next week. See the full list: https://t.co/VJALVrDfhN pic.twitter.com/qQmUXYOTV4 — PlayStation (@PlayStation) September 1, 2021

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois de septembre 2021