PlayStation Plus : les jeux de septembre 2020 avec Playerunknown’s Battlegrounds et Street Fighter 5

Sony dévoile les nouveaux jeux PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois de septembre 2020.

Pour la rentrée, les abonnés au PlayStation Plus de Sony vont pouvoir affronter de nombreux adversaires avec Playerunknown’s Battlegrounds de Krafton Game Union (PUBG Corporation) et/ou défier les plus grands combattants du monde avec Street Fighter 5, le jeu de baston redoutable de l’éditeur japonais Capcom. Les deux titres débarqueront dès début septembre sur le service d’abonnement premium du constructeur nippon et seront disponibles en téléchargement jusqu’au 5 octobre prochain.

PUBG: PlayerUnknown’s Battlegrounds and Street Fighter V are your PS Plus games for September: https://t.co/3otBukLFBf pic.twitter.com/oVFf5DpvVB — PlayStation (@PlayStation) August 26, 2020

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois de septembre 2020