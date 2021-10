PlayStation Plus : les jeux de novembre 2021 avec Knockout City, First Class Trouble, Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, The Persistence, The Walking Dead Saints & Sinners et Until You Fall

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5, PS4 et PS VR qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois de novembre 2021.

Le programme du PlayStation Plus pour novembre 2021 est composé d’un tournoi de balle au prisonnier, de l’enquête moderne, un monde fantastique avec des monstres, de l’horreur à bord d’un vaisseau spatial, des affrontements avec des zombies et du roguelike pour les sabreurs. Knockout City, First Class Trouble, Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning seront disponibles jusqu’au lundi 6 décembre prochain, tandis que The Persistence, The Walking Dead : Saints & Sinners et Until You Fall seront eux disponibles jusqu’au lundi 3 janvier 2022. Les abonnés au PS Plus peuvent encore se procurer gratuitement Hell Let Loose, PGA Tour 2K21 et Mortal Kombat X jusqu’à début novembre.

Three immersive #PSVR titles also join the PlayStation Plus titles dropping November 2. Celebrate the platform’s 5th anniversary with The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition, and Until You Fall pic.twitter.com/Qd2Yg0wz97 — PlayStation (@PlayStation) October 28, 2021

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois de novembre 2021