PlayStation Plus : les jeux de novembre 2020 avec Bugsnax, L’Ombre de la Guerre et Hollow Knight Voidheart Edition

Sony dévoile les nouveaux jeux PS4 et PS5 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois de novembre 2020.

Pour célébrer le lancement de la PS5, les abonnés au PlayStation Plus pourront repartir avec trois jeux durant le mois de novembre prochain. Bugsnax de Young Horse sera ainsi disponible à partir du jeudi 19 novembre et jusqu’au lundi 4 janvier 2021, sachant que deux jeux d’aventure sur PS4, La Terre du Milieu – L’Ombre de la Guerre (Monolith Productions) et Hollow Knight Voidheart Edition (Team Cherry), seront disponibles du mardi 3 novembre au lundi 30 novembre.

Starting Tuesday, PS Plus members can download Middle-earth: Shadow of War and Hollow Knight: Voidheart Edition for PS4: https://t.co/fYQeDxYslr Plus, a bonus PS5 game in November… pic.twitter.com/NqsMTi1AIZ — PlayStation (@PlayStation) October 28, 2020

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois de novembre 2020

Bugsnax : “Incarnez un journaliste d’investigation qui part explorer l’île de Snaktooth où résident les légendaires Bugsnax, des créatures mi-insecte mi-snack. Découvrez, chassez et capturez les 100 petites créatures tout en retrouvant la trace des habitants de l’île“

La Terre du Milieu – L’Ombre de la Guerre : “Cet opus se déroule entre les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, et vous invite à revisiter le célèbre monde de JRR Tolkien peuplé de magiciens, d’orques et d’elfes. Faufilez-vous derrière les lignes ennemies pour lever votre armée, envahir des forteresses et conquérir le Mordor de l’intérieur. Profitez du système Némésis qui crée des histoires uniques et dynamiques avec chacun de vos ennemis et de vos partisans, et affrontez la puissance absolue du Seigneur des Ténèbres Sauron et ses Spectres de l’anneau dans ce chapitre inédit de l’histoire de la Terre du Milieu“

Hollow Knight Voidheart Edition : “Explorez l’immense monde souterrain de Hollownest, combattez des créatures corrompues et liez-vous d’amitié avec d’étranges insectes dans le jeu de plateforme en 2D captivant de Team Cherry. Déverrouillez de nouvelles compétences et adaptez vos pouvoirs en fonction de votre style de jeu. Explorez des cavernes sinueuses, des cités ancestrales et des terres désolées. Découvrez l’histoire d’un royaume antique, affrontez des boss légendaires qui mettront vos talents à l’épreuve et tentez de percer à jour les mystères qui se cachent en son cœur“

PlayStation Plus Collection sur PS5 : une bibliothèque de jeux PS4 qui ont marqué leur génération

Sony annonce que la PlayStation Plus Collection sera disponible pour les abonnés au PlayStation Plus le 12 novembre prochain à la sortie de la PS5 aux États-Unis, au Japon, au Canada, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud, et le 19 novembre prochain à la sortie de la PS5 dans le reste du monde, y compris en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique du Sud. L’ensemble des jeux disposeront de temps de chargement plus rapides et de fréquences d’images plus stables grâce au game boost de la PS5.

Got PS Plus? Getting PS5? Here's the full PlayStation Plus Collection lineup, downloadable day one: https://t.co/zgEXedfxoy pic.twitter.com/T4e5ZgXW8u — PlayStation (@PlayStation) October 28, 2020

Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios (PlayStation Studios)

Bloodborne

Days Gone

Detroit : Become Human

God of War

inFamous Second Son

Ratchet et Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4 : A Thief’s End

Développeurs et éditeurs tiers