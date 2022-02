PlayStation Plus : les jeux de mars 2022 avec Ark Survival Evolved, Team Sonic Racing, Ghostrunner et Ghost of Tsushima Legends

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois de mars 2022.

Le programme du PlayStation Plus pour mars 2022 est composé de survie sur une île mortelle, de courses compétitives, d’affrontements à la première personne dans un univers cyberpunk et un voyage dans la mythologie et les contes folkloriques japonais avec une expérience en coopération multijoueur. Ark Survival Evolved, Team Sonic Racing, Ghostrunner et Ghost of Tsushima Legends seront disponibles jusqu’au 4 avril prochain. Les abonnés au PS Plus peuvent encore se procurer gratuitement Planet Coaster, EA Sports UFC 4 et Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep jusqu’au lundi 28 février prochain.

Ghost of Tsushima: Legends is available as a bonus title for PlayStation Plus members this month. Full details on the lineup: https://t.co/E5phpOm77r pic.twitter.com/4c4Mqv5RlN — PlayStation (@PlayStation) February 23, 2022

A noter que la version indépendante/standalone de GTA Online sera disponible en exclusivité sur PS5 pendant trois mois à partir du 15 mars prochain.

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois de mars 2022