PlayStation Plus : les jeux de mars 2021 avec Final Fantasy 7 Remake, Maquette, Remnant From the Ashes et Farpoint

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois de mars 2021.

Le programme du PlayStation Plus pour février 2021 proposera de la survie dans un univers de science-fiction, des énigmes tortueuses, des combats en réalité virtuelle et une relecture ambitieuse d’une emblématique licence de Square Enix. Final Fantasy 7 Remake, Maquette, Remnant : From the Ashes et Farpoint seront disponibles jusqu’au 5 avril prochain tout comme Destruction AllStars.

Final Fantasy VII Remake, Maquette, Remnant: From the Ashes and Farpoint are your PlayStation Plus games for March: https://t.co/tQFJNoURI9 pic.twitter.com/cPOmwsKxHN — PlayStation (@PlayStation) February 26, 2021

A noter que Control : Ultimate Edition et Concrete Genie, les deux titres PS Plus du mois de février disparaîtront du service dès le début du mois de mars. Rendez-vous sur le PlayStation Store sur PS5 ou PS4, l’application mobile ou le site officiel pour les ajouter dans la bibliothèque de jeux.

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois de mars 2021