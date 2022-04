PlayStation Plus : les jeux de mai 2022 avec FIFA 22, Tribes of Midgard et Curse of the Dead Gods

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois de mai 2022.

Le programme du PlayStation Plus pour mai 2022 est composé de matchs de foot, de survie viking et d’affrontements musclés. FIFA 22, Tribes of Midgard et Curse of the Dead Gods seront disponibles jusqu’au 6 juin prochain. Les abonnés au PS Plus peuvent encore se procurer gratuitement Hood Outlaws & Legends, SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom – Rehydrated et Slay the Spire jusqu’au 2 mai prochain.

PlayStation Plus games for May: ⚽ FIFA 22

⚔️ Tribes of Midgard

🔥Curse of the Dead Gods

A noter qu’à la suite de la fin d’un accord commercial avec Sega/Atlus, Persona 5 quittera la PlayStation Plus Collection à partir du 11 mai prochain.

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois de mai 2022