PlayStation Plus : les jeux de mai 2021 avec Battlefield 5, Stranded Deep et Wreckfest

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois d'avril 2021.

Le programme du PlayStation Plus pour mai 2021 est composé de combat motorisé avec de la course, d’une campagne pour revivre le plus grand conflit militaire de l’Histoire et un paradis trompeur où la survie est une obligation. Battlefield 5, Stranded Deep et Wreckfest seront disponibles au téléchargement du 4 mai au 31 mai prochain.

Battlefield V, Stranded Deep, and Wreckfest: Drive Hard, Die Last are your PlayStation Plus games for May: https://t.co/ZtoKbYN1nq pic.twitter.com/exayc8bui4 — PlayStation (@PlayStation) April 28, 2021

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois de mai 2021