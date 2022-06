PlayStation Plus : les jeux de juin 2022 avec God of War, Naruto to Boruto Shinobi Striker et Nickelodeon All-Star Brawl

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois de juin 2022.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Essential pour juin 2022 est composé d’affrontements avec les dieux, les ninjas et les héros de séries animées américaines. God of War, Naruto to Boruto Shinobi Striker et Nickelodeon All-Star Brawl seront disponibles jusqu’au 4 juillet prochain. Les abonnés au PS Plus peuvent encore se procurer gratuitement FIFA 22, Tribes of Midgard et Curse of the Dead Gods jusqu’au 6 juin prochain.

Your PlayStation Plus Monthly Games for June: 🪓 God of War

🥷 Naruto to Boruto: Shinobi Striker

🧽 Nickelodeon All-Star Brawl Full details: https://t.co/KinhSg8bYA pic.twitter.com/sdBzX1Qxbi — PlayStation (@PlayStation) June 1, 2022

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois de juin 2022