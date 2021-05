PlayStation Plus : les jeux de juin 2021 avec Operation Tango, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown et Star Wars Squadrons

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois de juin 2021.

Le programme du PlayStation Plus pour juin 2021 est composé d’espionnage, de combats d’arts martiaux et d’affrontements aériens dans une galaxie lointaine. Operation : Tango et Star Wars Squadrons seront disponibles au téléchargement dès début juin prochain jusqu’au lundi 5 juillet 2021, tandis que Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown sera présent dans les offres du PS+ jusqu’au lundi 2 août 2021. Enfin, Battlefield 5, Stranded Deep et Wreckfest pourront encore rejoindre la bibliothèque des joueurs avant le 31 mai prochain.

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois de juin 2021