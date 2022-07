PlayStation Plus : les jeux de juillet 2022 pour les abonnés Extra et Premium

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus Extra ou Premium pour le mois de juillet 2022.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Extra ou Premium pour juillet 2022 est composé d’une aventure féline, d’une relecture d’un célèbre jeu de rôle japonais, un rassemblement de héros issus des comics, les aventures d’un assassin et d’un leader de gang ainsi qu’un florilège de jeux de niche à découvrir. Ils seront disponibles pendant une durée illimitée dès le 19 juillet prochain.

Your PlayStation Plus Game Catalog lineup for July includes:

🐈 Stray

☄️ Final Fantasy VII Remake Intergrade

🦸 Marvel’s Avengers

arriving for Extra and Premium members alongside many more on July 19: https://t.co/e1T4udoyup pic.twitter.com/k5HUU8N5MC

