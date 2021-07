PlayStation Plus : les jeux de juillet 2021 avec A Plague Tale Innocence, Call of Duty Black Ops 4 et WWE 2K Battlegrounds

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois de juillet 2021.

Le programme du PlayStation Plus pour juillet 2021 est composé de survie en pleine peste noire, d’assauts militaires face à des soldats ennemis ou des zombies et de combats de lutte. A Plague Tale : Innocence, Call of Duty : Black Ops 4 et WWE 2K Battlegrounds seront disponibles au téléchargement du 6 juillet prochain au 2 août 2021. Comme prévu, Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown reste disponible encore un mois pour les abonnés du PS Plus.

A Plague Tale: Innocence for PS5, Call of Duty: Black Ops 4 and WWE 2K Battlegrounds for PS4 are your PlayStation Plus games for July: https://t.co/Ge3l6Z73d3 pic.twitter.com/6MleafBoEm — PlayStation (@PlayStation) June 30, 2021

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois de juillet 2021