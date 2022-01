PlayStation Plus : les jeux de février 2022 avec Planet Coaster, EA Sports UFC 4 et Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois de février 2022.

Le programme du PlayStation Plus pour février 2022 est composé de parcs d’attraction à construire, d’oppositions musclées dans un octogone et d’assauts de châteaux. Planet Coaster, EA Sports UFC 4 et Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep seront disponibles jusqu’au 28 février prochain. Les abonnés au PS Plus peuvent encore se procurer gratuitement Persona 5 Strikers, Dirt 5 et Deep Rock Galactic jusqu’au 31 janvier prochain.

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois de février 2022