PlayStation Plus : les jeux de février 2021 avec Destruction AllStars, Control et Concrete Genie

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois de février 2021.

Des combats de véhicules loufoques pour semer le chaos, un univers surnaturel avec des visuels bluffants et la créativité à son paroxysme via des peintures, le programme du PlayStation Plus pour février 2021 s’avère plus que plaisant pour les abonnés au service premium de Sony. Destruction AllStars sera offert jusqu’au mardi 6 avril prochain. Control dans son Ultimate Edition (PS5 et PS4) et Concrete Genie seront disponibles jusqu’au lundi 1er mars. Les trois jeux PlayStation Plus du mois de janvier 2021, à savoir Maneater (PS5), Shadow of the Tomb Raider et Greedfall, seront encore accessibles au téléchargement jusqu’au lundi 1er février.

Control: Ultimate Edition, Concrete Genie, and Destruction AllStars are your February PlayStation Plus games.

Details on next month’s lineup: https://t.co/jH49nlXkHe pic.twitter.com/TTLb0pg2iL — PlayStation (@PlayStation) January 27, 2021

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois de février 2021