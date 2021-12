PlayStation Plus : les jeux de décembre 2021 avec Godfall Challenger Edition, Lego DC Super Villains et Mortal Shell

Le programme du PlayStation Plus pour décembre 2021 est composé d’un slasher à butin hybride, un univers comics avec des méchants et un monde funèbre infestés d’ennemis dévots avec des combats éprouvants. Godfall : Challenger Edition, Lego DC Super Villains et Mortal Shell seront disponibles jusqu’au 3 janvier 2022, tout comme les trois jeux PlayStation VR offerts en novembre. Les abonnés au PS Plus peuvent encore se procurer gratuitement Knockout City, First Class Trouble et Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning jusqu’au 6 décembre prochain.

Play the hero or become the villain with this month’s PlayStation Plus games 🎭

Godfall: Challenger Edition, Lego DC Super-Villains, and Mortal Shell join the line-up on December 7: https://t.co/QM9pJi0D9K pic.twitter.com/LaYcnpBUbu

— PlayStation (@PlayStation) December 1, 2021