PlayStation Plus : les jeux d’avril 2022 avec Hood Outlaws & Legends, SpongeBob SquarePants et Slay the Spire

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois d'avril 2022.

Le programme du PlayStation Plus pour avril 2022 est composé de braquages médiévaux, une invasion de robots dans les fonds marins et du deck-building. Hood Outlaws & Legends, SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom – Rehydrated et Slay the Spire seront disponibles jusqu’au 2 mai prochain. Les abonnés au PS Plus peuvent encore se procurer gratuitement Ark Survival Evolved, Team Sonic Racing, Ghostrunner et Ghost of Tsushima Legends jusqu’au 4 avril prochain.

PlayStation Plus games for April: ➕ Hood: Outlaws & Legends

➕ SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

Slay the Spire

A noter qu’à la suite de la fin d’un accord commercial avec Sega/Atlus, Persona 5 quittera la PlayStation Plus Collection à partir du 11 mai prochain.

