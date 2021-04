PlayStation Plus : les jeux d’avril 2021 avec Days Gone, Oddworld Soulstorm et Zombie Army 4 Dead War

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois d'avril 2021.

Le programme du PlayStation Plus pour avril 2021 est composé du retour d’un des plus grands héros de la PlayStation, un monde ouvert impitoyable et sauvage ainsi qu’une apocalypse zombie. Oddworld : Soulstorm, Days Gone et Zombie Army 4 : Dead War seront disponibles au téléchargement du 6 avril au 3 mai prochain.

Days Gone and Zombie Army 4: Dead War are your PS4 PlayStation Plus games for April, with Oddworld: Soulstorm also available for PS5: https://t.co/WlVLGGMOQg pic.twitter.com/nRH2euYAn1 — PlayStation (@PlayStation) March 31, 2021

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois d’avril 2021