PlayStation Plus : les jeux d’août 2022 pour les abonnés Extra et Premium

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus Extra ou Premium pour le mois d'août 2022.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Extra ou Premium pour août 2022 est composé d’une partie de la saga Yakuza de Sega avec Yakuza 0, Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2, mais également le dernier opus de la licence avec un personnage totalement inédit en héros principal et une nouvelle mécanique de gameplay.

8 Yakuza games are coming to PlayStation Plus in 2022, with first titles becoming available in August. Full details: https://t.co/xHmKZCmOsm pic.twitter.com/IdQWb8Zoii — PlayStation (@PlayStation) July 27, 2022

Dans le courant de l’année, l’histoire du célèbre Kazuma Kiryu se poursuivra avec Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered, Yakuza 5 Remastered et Yakuza 6 : The Song of Life.

Les jeux gratuits du PlayStation Plus (Extra ou Premium) pour le mois d’août 2022