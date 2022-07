PlayStation Plus : les jeux d’août 2022 avec Yakuza Like A Dragon, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 et Little Nightmares

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois d'août 2022.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Essential pour août 2022 est composé d’une caricature des jeux de rôle japonais, du scoring avec une planche à roulettes et un puzzle-platformer dans un univers horrifique. Yakuza : Like A Dragon, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 et Little Nightmares seront disponibles jusqu’au 6 septembre prochain. Les abonnés au PS Plus peuvent encore se procurer gratuitement Crash Bandicoot 4 : It’s About Time, The Dark Pictures Anthology : Man of Medan et Arcadegeddon jusqu’au 29 juillet prochain.

PlayStation Plus Monthly Games for August: Yakuza: Like A Dragon 🐉

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 🛹

Little Nightmares 🔦 Full details: https://t.co/Z6EvJSmZAg pic.twitter.com/lqIG4aKYo6 — PlayStation (@PlayStation) July 27, 2022

En plus d’avoir accès à une version d’essai, les membres du PlayStation Plus pourront jouer à Rollerdrome de Private Division/Take-Two Interactive/Roll7 à un prix réduit (moins de 20 euros) lors de son lancement le 16 août prochain.

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois d’août 2022

Yakuza Like A Dragon : Passez du statut d’outsider à celui de dragon dans ce RPG d’action. Ichiban Kasuga, petit homme de main d’une petite famille de yakuza de Tokyo, retrouve la société après avoir purgé une peine de 18 ans pour un crime qu’il n’a pas commis. Découvrez ce qui se cache derrière la trahison de sa famille en explorant, mais aussi en combattant, pour faire votre place dans une ville japonaise contemporaine. Formez un groupe à partir de parias de la société et passez du temps avec eux pour débloquer de nouvelles compétences et combos. Laissez brièvement de côté votre quête pour faire un peu de karting, jouer à des jeux d’arcade ou découvrir 50 histoires secondaires

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 : Plongez dans les jeux de skate les plus emblématiques jamais créés avec une collection exceptionnelle reconstruite de zéro en HD à couper le souffle. Tous les skaters pros (anciens et nouveaux), niveaux et tricks sont de retour, entièrement remasterisés, et bien plus. Jouez au rythme de morceaux qui ont défini une époque et de nouveaux titres, effectuez des tricks de folie ou parcourez tous les modes de jeu originels sans oublier les modes 2 joueurs en local ! Affûtez vos compétences en affrontant des joueurs du monde entier via les modes multijoueur et les classements en direct

Little Nightmares : Plongez dans le conte sombre et singulier de Little Nightmares et affrontez les terreurs de votre enfance ! Aidez Six à s’échapper de l’Antre, un mystérieux vaisseau peuplé d’âmes corrompues en quête de leur prochain repas. Au cours de votre périple, vous découvrirez la plus troublante des maisons de poupée : à la fois prison et vaste terrain de jeu. Il vous faudra retrouver l’enfant qui sommeille en vous pour laisser libre cours à votre imagination et trouver le moyen de sortir