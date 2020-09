PlayStation Plus Collection : Sony répond au Xbox Game Pass de Microsoft

Les meilleurs jeux de la PS4 seront disponibles gratuitement sur PS5 avec la PlayStation Plus Collection.

L’abonnement PlayStation Plus de Sony va se renforcer dès novembre prochain avec la PlayStation Plus Collection, une offre qui va permettre de jouer sans surcoût aux hits de la PS4 et qui vise à rendre l’achat de la PS5 Digital Edition moins contraignant : “Les possesseurs de la PS5 ayant un compte PS Plus pourront jouer à une sélection de jeux PS4 qui ont défini la génération précédente. La PS Plus Collection sera un avantage supplémentaire qui s’ajoutera aux avantages dont les membres PS Plus bénéficient déjà avec le prix de leur abonnement“. A noter que Jim Ryan a fait savoir dans un entretien accordé au journal américain Washington Post que 99% des jeux PS4 en version physique tournent désormais sur PS5. Une bonne nouvelle pour les fans de la rétrocompatibilité, mais le mystère demeure toujours concernant une compatibilité avec les catalogues PS1, PS2 et PS3.

Les premiers jeux disponibles via la PlayStation Plus Collection

Batman : Arkham Knight (Rocksteady Studios)

Battlefield 1 (DICE)

Bloodborne (Japan Studio/FromSoftware)

Days Gone (SIE Bend Studio)

Detroit : Become Human (Quantic Dream)

Fallout 4 (Bethesda Game Studios)

Final Fantasy 15 (Square Enix)

God of War (SIE Santa Monica Studio)

inFAMOUS : Second Son (Sucker Punch Productions)

The Last Guardian (Japan Studio/genDesign)

The Last of Us Remastered (Naughty Dog)

Mortal Kombat X (NetherRealm Studios)

Persona 5 (Atlus)

Ratchet & Clank (Insomniac Games)

Resident Evil 7 (Capcom)

Monster Hunter : World (Capcom)

Uncharted 4 : A Thief’s End (Naughty Dog)

Until Dawn (Supermassive Games)

La PlayStation Plus Collection se dévoile en vidéo