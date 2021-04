PlayStation Now : le service cloud gaming de Sony passe au niveau supérieur avec la 1080p

Sony annonce l'arrivée du 1080p pour le PlayStation Now.

Condamné à la 720p en streaming pendant plusieurs années alors que la 4K ou la full HD est uniquement accessible via le téléchargement des jeux, une amélioration importe pointe enfin le bout de son nez pour le service cloud gaming de Sony : “Cette semaine le streaming en 1080p commencera à être déployé sur le PlayStation Now pour les jeux compatibles. Le déploiement aura lieu au cours des prochaines semaines en Europe, aux États-Unis, au Canada et au Japon.”

PlayStation Now will begin rolling out support for streaming 1080p capable games this week. The rollout will occur over the next several weeks across Europe, US, Canada, and Japan, where PlayStation Now is available. pic.twitter.com/OEHWHtMTw8 — PlayStation (@PlayStation) April 22, 2021

Pour mémoire, le PlayStation Now compte plus de 2,2 millions d’abonnés depuis avril 2020 et offre aux abonnés un accès illimité à une bibliothèque d’environ 700 jeux PS4, PS3 et PS2 pour seulement 9,99 euros par mois.

Bientôt une refonte du PlayStation Now et une véritable stratégie ?

La résolution 1080p pour le PlayStation Now n’est qu’une première étape pour le patron de Sony Interactive Entertainment : “Nous avons toujours des discussions avec Microsoft pour échanger des idées et il y a des choses très intéressantes, alors quand le moment sera venu, nous annoncerons notre stratégie de cloud. Nous pourrions concevoir d’utiliser le cloud pour notre infrastructure technique, mais l’expérience de jeu en cloud que nous proposons sera unique et uniquement sur PlayStation“. Il a également indiqué qu’il était trop tôt pour savoir si une concentration accrue dans le cloud gaming pourrait signifier que la PS5 sera la dernière console de Sony : “Nous venons de sortir notre nouvelle console, donc à ce stade, il est temps d’apprendre comment les gens l’apprécient, et ensuite nous prendrons le temps de réfléchir à l’avenir de PlayStation.”

Enfin, il a été demandé à Jim Ryan si le cloud peut perturber le cycle de vie d’un produit, comme lancement d’une nouvelle console PlayStation qui intervient tous les 6 à 7 ans : “Il est difficile de répondre à cette question pour le moment, mais l’histoire montre que les ventes atteignent leur maximum la troisième ou la quatrième année. À la fin du cycle, le cloud peut jouer un certain rôle. Je suis plus optimiste pour l’avenir que je ne l’étais il y a un an.“