PlayStation Network : pourquoi vous ne devriez jamais envoyer de messages à des inconnus

Envoyer des messages à des inconnus sur le PlayStation Network n'est pas une chose à faire. Même si vous êtes énervé(e). Surtout dans ce cas, d'ailleurs. Explication.

Ce n’est pas une surprise d’entendre dire que les inconnus qui jouent à des jeux en ligne ne sont pas nécessairement “gentils”. Quiconque s’est déjà retrouvé dans la salle d’attente d’un Call of Duty il y a quelques années a probablement des histoires édifiantes à raconter. Aujourd’hui, en 2022, les trolls sont encore bien vivants et cherchent à pourrir votre expérience de jeu en ligne par tous les moyens. Si votre instinct est de répondre à ces personnes pour leur dire leurs quatre vérités, suivez ce conseil : ne le faites pas.

Dans un post désormais supprimé sur r/PS4, l’utilisateur répondant au pseudonyme de findingclarityhere raconte son histoire avec un groupe d’inconnus sur le PSN. Selon le Redditor, ce groupe n faisait que le harceler pendant ses parties de Red Dead Redemption 2, rendant le jeu totalement injouable. Et comme vous pourriez le faire dans la vraie vie, findingclarityhere a envoyé un message à ce groupe, pour leur dire d’arrêter.

L’utilisateur en question n’est pas allé plus loin que de traiter ces inconnus de “perdants”, mais cette offense était, semble-t-il, impardonnable. Le groupe a signalé findingclarityhere au motif que celui-ci les harcelait, eux, utilisant ce message comme preuve. Et presque instantanément, le PSN a banni l’utilisateur de tout jeu en ligne pendant sept jours. Justice.

Bien que cette histoire ait aujourd’hui été supprimée par les modérateurs de r/PS4, la discussion est encore très active, avec des lecteurs partageant des histoires similaires de frustration avec des trolls du PSN. Un utilisateur raconte l’expérience de son enfant sur RDR2 en ligne, et comment il a été pris pour cible et tué à chaque fois qu’il apparaissait dans une partie. L’enfant a fini par arrêter de jouer, ce qui est l’objectif de ce genre de troll. D’autres partagent des histoires plus générales, expliquant en quoi ce n’est jamais une bonne idée d’envoyer des messages à des inconnus sur des jeux en ligne, tandis que d’autres ont déjà juré de ne plus jamais jouer en ligne.

Il y a en tous les cas certaines choses à bien comprendre ici. Tout d’abord, j’ai tendance à être d’accord avec le sentiment que c’est rarement une bonne idée d’envoyer un message à un inconnu qui tente de vous embrouiller, que ce soit sur le PlayStation Network ou n’importe où ailleurs sur Internet. Don’t feed the trolls, un adage qui existe à raison : des abrutis anonymes en quête ‘attention. Bien sûr, leur objectif ultime est de vous faire sortir de vos gonds, que ce soit pour se moquer de votre colère ou pour vous faire punir de votre propre mauvais comportement.

Malheureusement, il semblerait que la politique du PSN sur le sujet prône la tolérance zéro. Si les modérateurs reçoivent plusieurs signalements à votre encontre et constatent que vous avez interagi de manière négative avec ces personnes, c’est un bannissement. Est-ce un peu extrême de bannir un joueur qui paie pendant une semaine parce qu’il traite un autre joueur de loser ? Probablement. Mais étant donné comme le jeu en ligne peut être toxique, il est bon de savoir que Sony prend des mesures très sérieuses contre le harcèlement.

La morale de cette histoire est la suivante : n’envoyez pas de messages à des inconnus sur le PSN. Mieux, n’envoyez pas de messages à des inconnus, mais surtout sur des plateformes qui peuvent vous punir rapidement, vous plutôt que les trolls. Ne vous y trompez pas : les trolls sont parfaitement au courant de la manière de faire du PSN et utilisent cela contre vous. La meilleure approche est tout simplement de bannir celui ou celle qui vous harcèle dès lors que cela arrive, et vous pourrez espérer jouer en ligne en paix.