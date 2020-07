PlayStation Indies : Shuhei Yoshida présente le département indépendant de Sony Interactive Entertainment

La nouvelle initiative PlayStation Indies est officiellement dévoilée.

Vétéran de Sony Interactive Entertainment, Shuhei Yoshida s’est vu confier les clés de PlayStation Indies depuis l’année dernière pendant que Hermen Hulst prenait les commandes des SIE Worldwide Studios ou PlayStation Studios. Plusieurs mois après sa nomination, il introduit cette nouvelle initiative de l’éditeur japonais : “Comme certains l’ont peut-être déjà remarqué, j’ai toujours apprécié les jeux indépendants. J’ai donc été nommé responsable de l’initiative PlayStation Indies en novembre dernier, je travaille en étroite collaboration avec tous les services de Sony Interactive Entertainment pour faciliter la vie aux développeurs indépendants et faire briller leurs jeux sur le marché ultra-compétitif des jeux vidéo. Ensemble, nous sommes ravis de vous annoncer de façon formelle l’initiative PlayStation Indies. Avec PlayStation Indies, nous espérons soutenir et faire connaître non seulement les meilleurs jeux indépendants édités sur les consoles PlayStation, mais également toute la communauté indépendante.”

Introducing PlayStation Indies and a day of captivating new games https://t.co/PORAMqd7Ou — Shuhei Yoshida (@yosp) July 1, 2020

“PS ❤ Indies – PlayStation loves Indies”

Shuhei Yoshida veut séduire les indépendants avec PlayStation Indies, tout en comptant sur l’aide de Greg Rice (ancien vice-président de Double Fine Productions), le responsable des comptes de développeurs et d’éditeurs indépendants en lien avec PlayStation : “Notre objectif est de faire de PlayStation le meilleur endroit pour développer, trouver et jouer à des jeux indépendants exceptionnels. Nous pensons que la communauté indépendante est de plus en plus importante pour l’avenir de l’industrie des jeux vidéo, car le développement des jeux AAA est de plus en plus lourd financièrement, et les grandes entreprises ont de plus en plus de mal à justifier les investissements dans de nouveaux concepts dont le succès n’est pas forcément garanti. Nous croyons que les développeurs indépendants continueront à donner vie à des idées encore jamais vues, à créer de nouveaux genres de jeux et à promouvoir l’art et le sens inhérents aux jeux vidéo. PlayStation a toujours apprécié les jeux basés sur un concept novateur comme PaRappa the Rapper, Katamari Damacy, LittleBigPlanet et Journey, et il nous tarde de découvrir les nouvelles idées qui émergeront prochainement !”

Des jeux indépendants sur PS5 et PS4 avec PlayStation Indies

L’initiative PlayStation Indies va apporter plusieurs productions indépendantes aux consoles de Sony, que cela soit via une exclusivité totale ou temporaire : “Nous étions ravis de voir les réactions quant à l’annonce des jeux indépendants révélés lors de l’événement PS5 – The Future of Gaming. Ils ont l’air intéressant et captivant, pas vrai ? Personnellement, j’ai eu la musique de Bugsnax dans la tête pendant des jours après avoir vu le trailer. Outre l’annonce de PlayStation Indies, nous sommes ravis de préparer l’arrivée de neuf nouveaux titres passionnants et créatifs sur PS5 et PS4. Il nous tarde d’avoir votre avis !”

A noter qu’à partir d’aujourd’hui, chaque mois, un jeu indépendant rejoindra le catalogue du PS Now, la plateforme cloud gaming de Sony. Hello Neighbor (jeu d’horreur en mode furtif) de Dynamic Pixels ouvre le bal.