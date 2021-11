PlayStation Direct : une boutique officielle pour commander des consoles, des accessoires et des jeux

Les consoles, accessoires et jeux de Sony Interactive Entertainment sont disponibles sur la boutique officielle PlayStation Direct.

Réservé pendant des années aux États-Unis, PlayStation Direct est enfin accessible en France (métropoles uniquement), en Allemagne, au Royaume-Uni et prochainement en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Ce magasin en ligne au design épuré vend exclusivement des produits estampillés PlayStation (consoles, accessoires et jeux). Contrairement aux revendeurs et autres distributeurs, l’inscription à la boutique officielle PlayStation Direct permet d’être notifié et placé dans une file d’attente virtuelle quand les stocks de PS5 sont de retour. Le but est de satisfaire au mieux les fans et d’éviter que les scalpers puissent encore vendre des consoles à des prix démesurés.

La boutique en ligne https://t.co/yhcIZ5WCs2 est officiellement ouverte en France ! Rendez-vous sur le site qui vous propose une grande variété de matériel, accessoires et jeux PlayStation. pic.twitter.com/oG6Heq5ukM — PlayStation France (@PlayStationFR) November 12, 2021

Expédition gratuite grâce au PlayStation Plus sur PlayStation Direct

L’expédition standard sur la boutique officielle PlayStation Direct est proposée sans frais supplémentaires avec le PlayStation Plus : “Il s’agit d’un avantage réservé aux membres PS Plus. Pour bénéficier de cet avantage, vous devez vous connecter via votre compte pour PSN et disposer d’un abonnement à PlayStation Plus valide au moment de votre achat. En général, les commandes éligibles à cette option sont livrées sous deux à trois jours ouvrés.“