PlayStation App : une refonte et des nouveautés pour l’application mobile de Sony

L'application PlayStation App fait peau neuve avant l'arrivée de la PS5.

Hideaki Nishino, vice-président en charge de l’équipe planification et gestion des plateformes chez Sony Interactive Entertainment, présente la nouvelle version de la PlayStation App qui est pensée pour améliorer les expériences vidéoludiques des joueurs sur PS5 et PS4 : “Disponible dans le monde entier grâce à des mises à jour pour les appareils mobiles sous iOS (12.2 ou ultérieur) et Android (6.0 ou ultérieur). L’application est dotée de nouvelles fonctionnalités comme le chat vocal, l’intégration native du PS Store et une toute nouvelle interface pour une expérience plus fluide. Si vous n’avez pas encore l’application PS App, il vous faudra un compte pour le PlayStation Network pour accéder à la nouvelle version de l’application. Si vous n’avez pas encore de compte, visitez ce lien et suivez les étapes pour le créer.”

La PlayStation App de Sony est téléchargeable sur l’App Store et sur Google Play.

Les nouveautés qui accompagnent la refonte de la PlayStation App

Une interface utilisateur mise à jour : Ce que vous remarquez en premier, c’est l’interface utilisateur revisitée de PS App. Le nouvel écran d’accueil vous permet de voir rapidement à quoi jouent vos amis et d’accéder à des détails sur vos jeux récents et votre liste de trophées

Intégration des messages : Pour une expérience unifiée, l’application PS Messages est désormais intégrée à la nouvelle version de PS App pour que vous puissiez contacter vos amis depuis une seule application. Dans le cadre de cette intégration, l’application PS Messages ne sera plus disponible indépendamment. Vos messages et fils existants dans PS Messages seront transférés vers la nouvelle version de PS App

Chat vocal et groupes de Partys : Vous pouvez désormais créer des groupes de Partys depuis PS App et chatter en vocal avec un maximum de 15 autres amis via votre téléphone portable.

Intégration native du PlayStation Store et des téléchargements à distance : La nouvelle expérience native du PS Store offre une navigation plus fluide et plus rapide ainsi que la possibilité de télécharger à distance des jeux et extensions directement sur votre PS4 ou PS5

Nouvelles fonctionnalités pour la PS5 : Lorsque la PS5 sortira, vous pourrez lancer à distance des jeux, gérer le stockage de votre console si vous manquez d’espace pour télécharger un jeu et vous connecter rapidement sur votre PS5 directement depuis l’application PS App

Toutes les dernières infos PlayStation : L’onglet Explorer présente les news officielles des développeurs de jeux et du Blog PS pour que vous ne manquiez aucune info du monde de PlayStation

L’équipe technique de PlayStation examine les commentaires des fans concernant les modifications apportées aux Partys avec la mise à jour 8.00 du logiciel système de la PS4 : “Nous n’avons rien à vous dévoiler aujourd’hui, mais merci d’avoir formulé vos inquiétudes – nous prenons en compte vos commentaires et réfléchissons à la question.“