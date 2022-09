PlayStation App : l’application mobile de Sony accueille de nouvelles fonctionnalités

Deux nouveautés à venir pour la PlayStation App.

Dans le courant du mois de septembre, les utilisateurs de la PlayStation App sur iOS et Android pourront lancer une session PS Remote Play pour n’importe quel jeu, alors qu’une PS5 associée à l’application mobile est en mode repos (PS App et PS Remote Play doivent obligatoirement être installées sur un téléphone portable ou une tablette), et demander à un ami jouant sur PS5 de lancer une session en Partage d’écran via un chat vocal Party afin de visionner un gameplay en temps réel.

Le 1440p pour tout le monde sur PS5

Hideaki Nishino, vice-président principal chargé de la gestion de l’expérience des plateformes au sein de Sony Interactive Entertainment, déclare :

Grâce au soutien et aux commentaires de nos bêta testeurs sur PS5, nous déployons aujourd’hui une nouvelle mise à jour du logiciel système de la PS5 pour les joueurs du monde entier. Cette mise à jour ajoute des fonctionnalités très attendues, telles que la sortie vidéo en 1440p via HDMI et les listes de jeux. Elle propose également de nouvelles fonctionnalités sociales, comme la possibilité de demander le Partage d’écran à un membre d’une Party, l’affichage simplifié du profil des nouveaux amis et la réception de notifications pour rejoindre plus rapidement la partie d’un ami depuis le chat de la Party. De plus, vous pouvez désormais comparer l’audio 3D et l’audio stéréo sur un même écran et accéder plus facilement à vos Activités en cours depuis les portails de jeux.

New features like 1440p support, gamelists, and more are coming to PS5 players globally today. Learn more: https://t.co/llW4YCKD3p pic.twitter.com/tnVmquJxbs — PlayStation (@PlayStation) September 7, 2022

La PS5 et le rendu 1440p

La sortie vidéo 1440p sur la PS5 de Sony nécessite un téléviseur ou un écran de PC prenant en compte la norme 1440p/60Hz, ou 1440p/60Hz et 120Hz. La VRR de la PS5 prend en charge les sorties vidéo 1080p et 4K, mais pas la sortie 1440p.