PlayStation 5 : la mise à jour de cet été permettra d’augmenter le stockage interne

La console Sony PlayStation 5 est encore toute jeune sur le marché. Il y a beaucoup à faire au niveau logiciel pour améliorer encore l'expérience...

Comme n’importe quel appareil électronique, les consoles de jeux vidéo profitent aujourd’hui grandement des mises à jour logicielles. Cela permet de corriger un certain nombre de bugs, d’ajouter des fonctionnalités, voire d’activer certaines options bridées au moment du lancement. C’est le cas d’une option très étendue par les joueurs qui possèdent une PS5, l’extension du stockage interne.

La mise à jour de cet été de la PS5 est déjà très attendue

À l’heure actuelle, la Sony PS5 souffre d’un problème de stockage. En effet, à cause de la taille des jeux, et plus précisément des jeux next-gen, les joueurs ne peuvent installer que quelques jeux en même temps avant de voir le stockage de la console plein. Et il n’y a actuellement sur le marché aucun disque SSD NVMe M.2 officiellement compatible pour la PS5. Autrement dit, les joueurs doivent se débrouiller et alterner les installations.

Elle permettra de brancher un SSD additionnel

Cela étant dit, il y a une bonne nouvelle. Cet été, Sony devrait publier une mise à jour pour sa PS5, une mise à jour qui permettra notamment d’étendre le stockage interne de la console. La mise à jour offrira la possibilité de retirer la partie extérieure en plastique de la PS5 pour venir y greffer une autre unité de stockage. À noter, les joueurs peuvent déjà retirer cette partie extérieure mais le firmware de la console ne permet pas d’ajouter un quelconque stockage additionnel. Ce que rendra justement possible la mise à jour.

Il s’agit là d’une approche légèrement différente de celle de la PS4. En effet, pour la génération précédente, les joueurs pouvaient brancher sur la console un stockage en USB et jouer à leurs jeux directement. La concurrente de la PS5, la Xbox Series X, permet déjà d’étendre le stockage. Certains SSD sont déjà parfaitement adaptés à la console de Sony, mais sans prise en charge par le logiciel, ils ne servent à rien.

Outre cette compatibilité avec le stockage additionnel, la mise à jour de cet été du firmware de la PS5 viendra aussi augmenter la vitesse des ventilateurs de la machine, cela devrait aider à maintenir la console au frais pour lui permettre de fonctionner de manière optimale.