Playerunknown’s Battlegrounds prend le virage du free-to-play

Le Battle Royale incontournable de Krafton est disponible en téléchargement gratuit sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Google Stadia et PC via Steam.

Après avoir popularisé le genre Battle Royale en 2017, Playerunknown’s Battlegrounds s’est continuellement développé avec des mises à jour constantes, notamment de nouvelles cartes, de nouveaux modes de jeu et de nouvelles fonctionnalités de gameplay. Si PUBG : Battlegrounds s’est vendu à plus de 75 millions d’exemplaires au format premium sur consoles et PC, l’éditeur sud-coréen Krafton souhaite désormais attirer un nouveau public à l’aide du modèle économique free-to-play. En plus des habituelles microtransactions, les joueurs pourront avoir accès au mode classé, des fonctionnalités de matchs personnalisés ou encore des objets in-game via le Battlegrounds Plus, une mise à jour payante.

Grâce au passage en free-to-play, la fréquentation de PUBG : Battlegrounds a presque doublée sur Steam (350.000 joueurs en simultané ces dernières semaines vs 668.000 en une journée). A noter que les tricheurs sont de plus en plus nombreux, notamment à cause de certains joueurs qui vivent mal la décision de Krafton alors qu’ils ont eu le droit à plusieurs bonus en fonction des dépenses et du temps investi (costumes Battle-Hardened, le plateau Legacy Shackle and Shanks et la plaque nominative Battle-Hardened Legacy). Forcément, cela a été suivi par un review bombing massif afin d’éloigner les nouveaux venus.

