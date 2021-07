Playerunknown’s Battlegrounds : Krafton va produire une série animée avec le réalisateur Adi Shankar

Adi Shankar annonce une collaboration avec Krafton pour créer et diriger un projet d'animation basé sur la licence Playerunknown’s Battlegrounds.

Pour étendre l’univers de PUBG en une franchise multimédia, Krafton mise sur le réalisateur Adi Shankar pour un projet d’animation. Avec plus de 55 millions de joueurs quotidiens sur l’ensemble des plateformes, le célèbre Battle Royale s’est vendu à plus de 70 millions d’exemplaires sur PC et console et a reçu plus d’un milliard de téléchargements sur mobile.

We're proud to announce that we're working with @adishankarbrand to expand our #PUBGUNIVERSE and to create an animated project based on the franchise. We can’t wait to announce more details down the road! pic.twitter.com/vir6QHBctL — PUBG: BATTLEGROUNDS US (@PUBG_US) July 20, 2021

“En tant que joueur, j’ai écrasé la concurrence dans les Battlegrounds depuis la sortie de Playerunknown’s Battlegrounds en 2017. Je suis reconnaissant envers Krafton pour la confiance qu’ils m’ont accordée afin d’exécuter ma vision en tant que cinéaste et je suis impatient d’entreprendre ce voyage ensemble“, a déclaré Adi Shankar (Castlevania, Power Rangers, The End of Pokémon), l’un des créateurs de contenu les plus innovants d’Hollywood et un visionnaire de la culture geek. “Pour moi, ce projet d’animation représente une nouvelle étape dans l’évolution des relations entre l’industrie des jeux et Hollywood. J’ai hâte de révéler au monde à quoi ressemble le fait de gagner un chicken dinner.“