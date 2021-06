Playdate : l’ouverture des précommandes est programmée pour début juillet

Conçue par Panic en collaboration avec la société suédoise Teenage Engineering, la console portable équipée d'une manivelle sera disponible dans le courant de l'été avec deux accessoires.

Vendue seule à 179 dollars, sans les frais de port, ou en bundle à 199 dollars avec un protège écran rabattable et magnétique (29 dollars à l’unité), la Playdate sera rechargeable via un câble USB-A vers USB-C, mais également par le biais du Playdate Stereo Dock. En plus de servir de porte-stylo, cette enceinte Bluetooth, dont le prix est encore inconnu, permet d’écouter la radio Poolsuite FM qui utilise de nombreuses playlists provenant directement de Soundcloud. Enfin, pour développer des jeux sur cette nouvelle console, il faudra passer par la plateforme Playdate Pulp. Un outil de création totalement gratuit et accessible via un simple navigateur web. SDK en open source et aucun dev kit nécessaire.

Cabel Sasser de Panic annonce que les stocks de la Playdate pourraient ne pas contenter la demande si cette dernière devient beaucoup trop importante : “Notre plan est de maintenir les commandes ouvertes et d’envoyer notre console progressivement, au fur et à mesure que nous la recevons de l’usine. Bien sûr, plus tôt vous commandez, plus tôt vous recevrez la vôtre. Mais nous ne sommes pas prêts de vous fermer la porte. Et cela ne veut pas dire que rien ne va se passer au cours du processus. Si nous vendons plus de produits que prévu, étant donné les contraintes en ce moment à cause de la COVID-19 – une période vraiment difficile pour construire des choses – cela pourrait prendre un certain temps pour que vous obteniez votre console, mais nous travaillerons constamment avec l’usine pour nous adapter et nous vous parlerons à chaque étape du processus.”

Les caractéristiques techniques de la Playdate

Batterie : 14 jours en veille et 8 heures en activité

CPU : 180 MHz Cortex M7, SDK supportant le Lua et C

Espace de stockage : 16 Mo de RAM, 32 Ko de cache L1 et 4 Go de mémoire flash

Dimensions : 76 × 74 × 9 mm

Connectivité : Wi-Fi 802.11bgn 2,54 GHz et Bluetooth

Son : Haut-parleur mono intégré, prise casque stéréo et microphone à condensateur + entrée micro TRRS

Affichage : 400 × 240 1-bit

Commandes d’entrée : D-Pad, A + B, Veille + Menu, accéléromètre sur trois axes et manivelle

Les jeux Playdate disponibles au lancement (première saison)

“Une fois que vous aurez configuré votre Playdate, vous commencerez à recevoir deux jeux chaque semaine, et ce pendant douze semaines. Cela fait 24 jeux gratuits avec des genres différents.”