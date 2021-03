PLAY! PLAY! PLAY! : PlayStation Japan organise “un talk-show qui vous donne envie de jouer”

L'événement numérique PLAY! PLAY! PLAY! va dévoiler de nouvelles informations sur Final Fantasy 7 Remake Intergrade et Resident Evil Village.

A la demande de Sony Interactive Entertainment Japan Asia et PlayStation Japan, les jeux Resident Evil Village et Final Fantasy 7 Remake Intergrade seront à l’honneur dans l’émission PLAY! PLAY! PLAY! d’ici le 23 mars prochain à midi (heure française). En plus d’avoir accès à des informations inédites comme potentiellement des modes compatibles avec la réalité virtuelle, des séquences de gameplay inédites devraient également être diffusées.

Les présentateurs du segment Resident Evil Village sont Morimasa Sato, directeur chez Capcom, Kayo Satoh, mannequin, et Hatsune Matsushima, MC, tandis que les présentateurs du segment Final Fantasy 7 Remake Intergrade sont Yoshinori Kitase, producteur chez Square Enix, Hatsune Matsushima, animatrice, et Takuya Nakamura, MC.

PlayStation Presents : PLAY! PLAY! PLAY!

Pour mémoire, Resident Evil Village est attendu sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via Steam pour le 7 mai 2021 sachant que Final Fantasy 7 Remake Intergrade sortira en exclusivité sur PlayStation 5 dès le 10 juin 2021.