Play At Home : Sony offre des bonus in-game pour les jeux multijoueurs du moment

Divers bonus (skins, accélérateurs, jetons, packs) seront à récupérer dès la semaine prochaine en se connectant à des titres free-to-play ou payant.

Après les jeux gratuits, dont des exclusivités comme Ratchet & Clank et Horizon Zero Dawn, Mary Yee, vice-présidente du marketing mondial chez Sony Interactive Entertainment annonce du nouveau pour l’initiative Play At Home : “Nous avons fait équipe avec d’incroyables studios pour vous offrir tout un tas de bonus en jeu“. Une première vague sera accessible du 18 mai à 5h au 7 juin prochain à 8h59. Le contenu dédié à Call of Duty : Warzone sera lui disponible qu’à partir du 20 mai à 5h.

Les contenus in-game offerts avec l’initiative Play At Home