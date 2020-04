Play At Home : l’initiative de Sony pour divertir les joueurs en période de confinement

Uncharted : The Nathan Drake Collection de Bluepoint Games et Journey de Thatgamecompany sont disponibles gratuitement sur PS4 sans aucune condition à respecter.

Alors que la crise sanitaire touche le monde entier et que le confinement a été prolongé, Sony Interactive Entertainment souhaite rendre cette période difficile un peu plus divertissante avec l’initiative Play At Home. Celle-ci permet de télécharger gratuitement Uncharted : The Nathan Drake Collection (Knack 2 en Chine et en Allemagne) et Journey pendant une durée limitée (16 avril au 6 mai prochain à 1h du matin). Il n’est pas obligatoire d’avoir un abonnement au PlayStation Plus pour télécharger les jeux. Le débit des téléchargements aux États-Unis et en Europe ayant été réduit depuis plusieurs semaines, il faudra se montrer patient.

Announcing the Play At Home initiative: https://t.co/pOn3hJ7poI Stay safe and pick up Uncharted: The Nathan Drake Collection and Journey for free from April 15 through May 5 #PlayAtHome 💙 pic.twitter.com/BSlbcwosgU — PlayStation (@PlayStation) April 14, 2020

Play At Home de Sony, des jeux gratuits pour jouer à la maison en sécurité

Jim Ryan, le PDG de SIE, a par ailleurs adressé un message aux fans de la marque nippone concernant l’initiative Play At Home : “Les gens du monde entier font ce qu’il faut en décidant de rester chez eux pour enrayer la propagation du Covid-19. Nous remercions vivement tous ceux qui pratiquent la distanciation sociale et prenons très au sérieux notre responsabilité de plateforme de divertissement. C’est pour cette raison que nous demandons à notre communauté de continuer à faire le bon choix et de jouer à la maison. Pour remercier tous ceux qui font cet effort afin de réduire l’impact de cette pandémie, Sony Interactive Entertainment est ravi d’annoncer l’initiative Play At Home.”

Un fonds d’aide de 10 millions de dollars pour soutenir les développeurs indépendants

Alors que la maison-mère de Sony Interactive Entertainment lutte déjà contre le coronavirus avec des aides financières à hauteur de 100 millions de dollars pour le domaine de la santé, l’éducation et l’industrie du divertissement, la filiale du géant japonais spécialisée dans l’industrie vidéoludique va aussi apporter son aide par l’intermédiaire de Greg Rice, responsable mondial des comptes indépendants, et Shuhei Yoshida, patron du département indépendant de PlayStation : “Les développeurs indépendants sont cruciaux pour la communauté des jeux vidéo, et nous comprenons les épreuves auxquelles les petits studios peuvent être confrontés. Dans cette optique, SIE a développé un fond pour leur venir en aide pendant cette période difficile. Nous avons assigné 10 millions de dollars pour soutenir nos partenaires développeurs indépendants. Nous vous fournirons très prochainement plus d’informations sur ce fond et les critères de participation.“