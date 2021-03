Play at Home : les nouveaux jeux gratuits à découvrir tout en restant en sécurité à la maison

De l'indépendant, de la réalité virtuel et du AAA first-party avec l'initiative Play at Home de Sony.

À partir du 26 mars prochain à 4h jusqu’au 23 avril à 5h, les joueurs du monde entier pourront obtenir gratuitement et sans abonnement au PlayStation Plus de nombreux pépites comme ABZÛ, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica, The Witness, Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper et Paper Beast. De plus, du 20 avril à 5h au 15 mai à 5h, Sony Interactive Entertainment offrira Horizon Zero Dawn : Complete Edition de Guerrilla Games. Enfin, rappelons que Ratchet & Clank d’Insomniac Games est toujours à récupérer sur le PlayStation Store avant le 1er avril à 5h.

Par le biais de Play at Home, l’éditeur japonais Sony propose également une offre de découverte prolongée pour les plateformes Funimation (en plus des 14 jours d’essai gratuit, les nouveaux utilisateurs peuvent obtenir trois mois supplémentaires) et Wakanim (les nouveaux utilisateurs auront droit à 90 jours gratuits. Si vous ne résiliez pas votre abonnement avant la fin de cette période, votre abonnement gratuit se changera automatiquement en abonnement payant avec des frais mensuels récurrents) du 26 mars prochain à 4h jusqu’au 23 avril à 8h59.

10 jeux gratuits à télécharger au printemps avec Play at Home