Play At Home de Sony revient avec des jeux gratuits et des offres de divertissement

Quatre mois d’offres de divertissement et de jeux pour les membres de la communauté PlayStation avec l'initiative Play At Home.

Lancée l’année dernière pour divertir les joueurs en période de confinement, l’initiative Play At Home a été renouvelée par Sony Interactive Entertainment. Cette année, elle débutera en mars prochain et se prolongera jusqu’au mois de juin. Le but est toujours d’offrir des jeux gratuits et des offres de divertissement aux fans de la marque japonaise. Afin d’ouvrir les hostilités, le studio américain Insomniac Games va mettre à disposition en téléchargement gratuit le reboot de Ratchet & Clank sur PS4 pendant une période limitée (2 mars jusqu’au 1er avril 2021). Une fois le jeu dans la bibliothèque, il appartient définitivement au propriétaire de cette dernière.

Play At Home returns on March 1, kicking off four months of PlayStation games and entertainment offers: https://t.co/6kEyy97CSl pic.twitter.com/M8UC7oNK4u — PlayStation (@PlayStation) February 23, 2021

Jim Ryan, directeur et président de Sony Interactive Interactive, apporte quelques précisions sur le retour de Play At Home : “Ces 12 derniers mois n’ont pas été faciles. Grâce au travail acharné du personnel médical et des travailleurs du monde entier, je pense que nous espérons tous bientôt apercevoir la lumière au bout de ce long tunnel qu’est le COVID-19 (…) En ces temps historiques, toute l’équipe de PlayStation souhaitait remercier la communauté en vous offrant quelque chose en retour. En ce moment, nous aurions tous bien besoin de quelque chose à attendre impatiemment et, pour la sécurité de tous, d’une raison supplémentaire de nous distancier socialement. C’est pourquoi nous sommes ravis de pouvoir vous offrir une sélection de jeux gratuits exceptionnels et d’offres sur le divertissement.”

Le début de l’initiative Play At Home en 2021

Le PDG de SIE rajoute : “Nos amis de Funimation (Sony Pictures Entertainment et Aniplex of Japan) présente une offre très spéciale, un accès prolongé pour les nouveaux abonnés à Funimation ou Wakanim dans les pays où ces services sont disponibles. Funimation est un service d’abonnement proposant principalement des animés, et Wakanim en est la branche européenne. Nous vous donnerons bientôt plus d’informations à ce sujet, mais cette offre sera uniquement réservée aux membres de notre communauté qui s’abonneront et téléchargeront les applications de Funimation (aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande) ou de Wakanim (dans la majorité de l’Europe occidentale et du Nord), à partir du 25 mars et pour une durée limitée.“