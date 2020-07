Play Anime Live : Bandai Namco annonce un évènement pour les fans de séries animées et de jeux vidéo

Les nouveaux projets de l'éditeur japonais Bandai Namco seront dévoilés à la fin du mois durant le Play Anime Live.

Comme d’autres studios et éditeurs en cette période particulière, Bandai Namco va dévoiler ses nouveautés à l’occasion de l’événement numérique Play Anime Live. Prévu pour le 23 juillet prochain à 1h du matin (heure française), celui-ci sera retransmis sur YouTube, Twitch et Facebook. Des annonces pour les consoles, PC et mobiles sont attendues, sachant que le Play Anime Live proposera également des questions-réponses avec les développeurs, des cadeaux en direct, et bien d’autres surprises encore.

Les potentielles annonces de Bandai Namco au Play Anime Live

Tales of Arise (récemment reporté pour 2021), Scarlet Nexus, Blue Protocol, Captain Tsubasa : Rise of New Champions, Elden Ring (le nouveau Souls-like de FromSoftware) ou encore les DLC de One Piece : Pirate Warriors 4 et Dragon Ball Z : Kakarot devraient être évoqués, en plus de titres totalement inédits, sans doute avec un style proche des animes. Enfin, il n’est pas impossible que de nouveaux mangas et/ou séries animées fassent l’objet d’une adaptation vidéoludique.