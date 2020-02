PlatinumGames se met au crowdfunding pour financer The Wonderful 101 : Remastered

Le beat them all The Wonderful 101 du studio japonais PlatinumGames va revenir en avril prochain sur plusieurs plateformes.

Mix entre Pikmin (Nintendo) et Viewtiful Joe (Capcom), The Wonderful 101 est une licence originale de PlatinumGames qui n’a jamais vraiment réussi à convaincre sur Nintendo Wii U, principalement à cause d’un gameplay brouillon misant sur l’unimorphisation, une attaque groupée avec des petits personnages masqués. Malgré cet échec, les joueurs ont souvent réclamé l’arrivée du jeu sur d’autres consoles. Après une longue période de réflexion, les responsables de PlatinumGames ont décidé de commercialiser une version remasterisée de The Wonderful 101 grâce au financement participatif : “Avec le soutien de Nintendo, nous pouvons proposer ce jeu sur PS4, Nintendo Switch et PC via Steam (…) Nous avons pu nous développer au fil des ans grâce aux joueurs et à nos fans, mais à ce jour nous n’avons pas encore pu réaliser pleinement notre rêve de longue date, à savoir auto-éditeur nos propres productions (…) Cette campagne est votre chance de nous donner les moyens de prendre notre destin en main.”

Le Kickstarter pour The Wonderful 101 : Remastered dépasse les objectifs de PlatinumGames en quelques heures

Avec déjà plus de 700.000 euros récoltés (la campagne prendra fin le 6 mars prochain à 21h), la structure indépendante PlatinumGames auto-éditera sans problème The Wonderful 101 : Remastered sur Nintendo Switch, mais aussi sur PS4 et PC (Steam). D’autres plateformes, comme la Xbox One, pourraient également accueillir cette nouvelle version du jeu : “Nous sommes absolument à l’écoute de la communauté, et si cette campagne est suffisamment réussie pour nous permettre de porter le jeu sur des machines supplémentaires, nous aimerions beaucoup que cela se fasse“.

PlatinumGames a également fait un point sur le récent investissement financier de Tencent qui pose problème à certains joueurs qui ne veulent pas aider le studio nippon : “Nous avons reçu une aide d’une entreprise extérieure depuis peu, mais nos plans pour The Wonderful 101 Remastered précèdent cet accord. Le capital reçu de l’investissement ne sera pas utilisé pour financer les coûts de développement associés à ce projet.”

Platinum4 : les Capcom Five de Platinum Games

A l’époque de la Nintendo GameCube, Capcom avait décidé de faire un grand coup avec les Capcom Five, une série de cinq jeux vidéo exclusivement prévus pour la console de la firme de Kyoto (P.N.03, un jeu de tir à la troisième personne ; Viewtiful Joe, un beat them all en vue latérale ; Dead Phoenix, un shoot’em up ; Resident Evil 4, un survival horror, et Killer7, un jeu d’action-aventure mâtiné de tir à la première personne). Au final, seuls Resident Evil 4 et P.N.03 seront exclusifs, tandis que Dead Phoenix ne verra jamais le jour. Avec l’initiative Platinum4, le studio de Kenichi Sato va travailler sur quatre projets ambitieux, The Wonderful 101 : Remastered étant le premier.