PlatinumGames : Project G.G. rend hommage à Ultraman

Project G.G. se dévoile dans une première vidéo avec une transformation loufoque.

Développé et édité par PlatinumGames pour les consoles de prochaine génération, Project G.G. va mettre les joueurs dans la peau d’un mystérieux personnage qui va devoir affronter des créatures géantes à la Godzilla pour défendre la population d’une ville en panique. L’inspiration avec les kaijou eiga et tokusatsu japonais saute évidemment aux yeux. Le game designer Hideki Kamiya se dit d’ailleurs fier de pouvoir enfin dévoiler ce premier projet en indépendant : “Tous nos titres jusqu’à présent ont été réalisés sous contrat, avec la coopération et le financement des éditeurs qui les distribuent (…) En tant que créateur, il est difficile de ne pas considérer mes jeux comme mes enfants. Après tout, il faut beaucoup de travail acharné pour les élever et beaucoup d’amour aussi. Cependant, une fois qu’ils sont terminés, tout choix à leur sujet est entièrement hors de ma portée… Ce qui nous amène à Project G.G. (nom de code). Contrairement à tous les jeux que nous avons créés jusqu’à présent, ce sera un titre 100% PlatinumGames. Pour tout, de son cadre et de ses personnages, à sa conception et son histoire, à la façon dont il est promu (…) Nous prendrons des risques que nous n’avons jamais dû assumer auparavant en tant que développeur sous contrat. Avoir le contrôle nous donne une tonne de liberté, mais aussi une tonne de responsabilités. Pourtant, je pense que nous pouvons exploiter ce sens des responsabilités et le transformer en motivation pour faire de Project G.G. le meilleur jeu possible.”

Un premier teaser pour Project G.G.

The Wonderful 101 : Remastered est décalé

Prévu pour avril prochain, The Wonderful 101 : Remastered sortira finalement le 19 mai en Amérique du Nord, le 22 mai en Europe et le 11 juin au Japon sur PS4, Nintendo Switch et PC. Hideki Kamiya remercie encore une fois les fans d’avoir financé ces trois portages à une vitesse folle : “The Wonderful 101 était le sixième jeu que j’ai dirigé lors de ma carrière. Malheureusement, je ne peux pas dire que ce fut un grand succès, d’un point de vue commercial. Mais je n’y ai jamais pensé non plus comme un échec. Ce n’était pas le cas à l’époque, et ça ne l’est toujours pas aujourd’hui. En effet, pour un créateur de jeu, un jeu n’est un échec que s’il déçoit les joueurs qui y jouent. Depuis le début, The Wonderful 101 n’a pas tout à fait atteint un public suffisamment large pour que je puisse clairement le juger de toute façon. Donc, quelle que soit la façon dont The Wonderful 101 s’est comporté sur le marché la première fois, je considère que c’est une chance de le montrer à nouveau au monde. J’ai hâte de voir comment ça se passe. The Wonderful 101 a obtenu cette seconde chance miraculeuse grâce à tous ceux qui nous ont dit vouloir y jouer, ainsi qu’au personnel passionné de PlatinumFames qui y a travaillé avec moi. Ce n’est pas seulement un simple portage non plus. Nous avons ajusté les commandes sur chaque nouvelle plateforme et effectué plusieurs ajustements qui devraient faciliter la compréhension et la lecture de l’action. En plus de cela, nous avons amélioré la qualité et la fréquence des images pour l’adapter aux consoles modernes. Dans l’ensemble, je dirais que c’est l’édition ultime du jeu !”