PlatinumGames : Kenichi Sato quitte son poste de président

Atsushi Inaba prend les rênes du studio japonais PlatinumGames.

Désormais à la tête de PlatinumGames dont les projets s’accumulent depuis plusieurs années (Sol Cresta, Babylon’s Fall, Bayonetta 3, Lost Order), Atsushi Inaba revient sur la ligne de conduite de la structure depuis sa création et insiste pour ne pas changer cela : “Créer des formes de jeu innovantes. C’est la conviction sur laquelle PlatinumGames a été fondé. C’est quelque chose qui ne changera jamais. Les jeux existent dans tous les styles, pour tous les types de personnes. De par leur nature, ils sont une véritable expression de la liberté. Les pensées se rassemblent librement pour créer une idée, la développer, et ensuite, pour y jouer. Le véritable plaisir que procurent les jeux provient de la liberté accordée à la fois au créateur et à l’utilisateur – c’est pourquoi je pense qu’ils constituent une forme de divertissement aussi extraordinaire. Il a toujours été important pour moi d’aborder le plaisir avec une sincérité totale. Je crois que chacun des membres de notre personnel est fier d’être un amuseur, cherchant toujours l’équilibre parfait entre jeu et professionnalisme. La création d’un nouveau jeu agréable commence par la capacité du créateur à apprécier le jeu lui-même. Le créateur doit ensuite continuellement développer son idée jusqu’à ce qu’il obtienne quelque chose qui communique ce sentiment d’amusement à tous ceux qui l’expérimentent – cette considération de l’utilisateur fait toute la différence.”

Il ajoute par ailleurs : “L’objectif primordial qui nous a poussés à nous lancer dans l’autoédition n’a pas changé depuis sa conception, à savoir inventer quelque chose de nouveau et le partager avec le reste du monde – en montrant notre sincérité envers la création à chaque étape du processus. Des gens parlant des langues différentes, venant d’horizons divers, tous réunis par un contrôleur. Un nouveau type de jeu les fait sourire. Il nous connecte et nous rend libres. C’est un travail dont je suis extrêmement fier. En avançant vers les nouveaux défis de l’avenir, j’espère offrir de plus en plus d’expériences à tous nos utilisateurs.”

Kenichi Sato fait ses adieux à PlatinumGames

Après avoir remis les clés du studio japonais Atsushi Inaba, l’ancien président Kenichi Sato explique son départ : “Depuis la fin de l’année dernière, j’ai démissionné de mon poste de directeur général et président de PlatinumGames et j’ai confié au vice-président Atsushi Inaba le soin de me succéder. J’ai commencé en tant que président de PlatinumGames en avril 2016 avec l’objectif d’apporter des sourires à tous nos fans du monde entier. Après avoir formé un partenariat avec Tencent en décembre 2019, j’ai ouvert un nouveau bureau à Tokyo pour étoffer notre équipe de développement, et j’ai finalement pu donner le coup d’envoi de nos premières initiatives d’autoédition, ce qui était un rêve de la société depuis très longtemps. Aujourd’hui, je pense que PlatinumGames est prêt à aller de l’avant vers des formes de jeu plus innovantes, et il est donc plus que jamais temps de passer les rênes à Inaba-san, qui a pris l’initiative de développer la production créative de la société depuis de nombreuses années maintenant. À l’avenir, je continuerai à m’impliquer dans la société en tant que conseiller, offrant mon aide si nécessaire. Je tiens à remercier sincèrement tout le monde pour le soutien dont ils ont fait preuve au cours de mes cinq années et huit mois en tant que président, et j’espère que tous nos fans continueront à soutenir PlatinumGames sous sa nouvelle direction.“