PlatinumGames : Hideki Kamiya dévoile Project G.G.

Le nouveau projet du studio PlatinumGames et Hideki Kamiya sera un jeu d'action super-héroïque dans la lignée des Viewtiful Joe et The Wonderful 101.

Après The Wonderful 101 : Remastered, le deuxième projet de l’initiative Platinum4 n’est autre que Project G.G., l’ultime entrée dans la trilogie super-héroïque d’Hideki Kamiya (réalisateur de Devil May Cry, Okami, Bayonetta). Ce dernier n’hésite pas à présenter cette nouvelle licence avec Atsushi Inaba (vice-président exécutif de PlatinumGames) : “Là où Viewtiful Joe est une sorte de Kamen Rider dans la mesure où un gars se transforme en héros, et The Wonderful 101 ressemble plus à un groupe de personnes se transformant en héros, Project G.G. est un titre du genre héros géant. Si nous devions classer ce jeu dans un genre, ce serait quelque chose comme de l’action. Bien que sa sensation en tant que jeu d’action soit importante, ce n’est pas un jeu uniquement axé sur l’action. Au stade actuel, nous voulons le lancer sur toutes les plateformes existantes.”

PlatinumGames va ouvrir un nouveau studio pour Project G.G.

Project G.G. en est encore au tout début de son développement : “Nous sommes au stade de démarrage du projet, et à partir de là, nous mettrons en place l’équipe de développement. Nous ouvrons un studio de 100 personnes à Tokyo, nous allons donc recruter des talents. Il y a déjà une quinzaine de personnes qui y travaillent“. Inaba-san ajoute d’ailleurs que des groupes comme Tencent avaient par le passé fait des offres pour intégrer le capital du studio : “Dans le passé, nous avons reçu des propositions d’investissement en capital similaires à celle de Tencent, mais nous avons beaucoup parlé de la perte d’indépendance de PlatinumGames, nous les avons donc refusées, car nous n’échangeons pas notre liberté pour la stabilité.“